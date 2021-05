Starker Auftritt von Dimitri Van den Bergh in der Unibet Premier League of Darts! (alle Spieltage der Unibet Premier League of Darts 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Der Belgier hat sich am 11. Spieltag in Milton Keynes mit 8:5 gegen Tabellenführer Nathan Aspinall durchgesetzt und damit eine neun Spiele andauernde Siegesserie von "The Asp" beendet. "The Dreammaker" selbst hat nur eine Partie aus den vergangenen acht verloren.

Den Grundstein für seinen Erfolg legte Van den Bergh bereits im achten Leg: Mit einem 136er-Finish machte der 26-Jährige das Break zum 5:3 klar. Aspinall wartete in der Folge vergeblich auf ein eigenes Break.

Zwar baute der 29-Jährige ständig Druck auf seinen Kontrahenten auf, doch Van den Bergh blieb in den wichtigen Momenten cool und verteidigte seinen Vorsprung. Mit dem zweiten Matchdart machte er den Sack zu.

Ein Blick auf die Statistiken zeigt: Beide Darts-Profis lieferten sich ein Duell auf höchstem Niveau. Van den Bergh hatte trotz eines starken Drei-Dart-Average von 102.89 Punkten in dieser Kategorie das Nachsehen. Aspinall zauberte im Schnitt 103.33 Punkte ans Oche. Dafür war der Brite (50%) nicht so sicher auf die Doppel wie sein Gegner (61.54%).

Die Ergebnisse des 10. Spieltags im Überblick:

Nathan Aspinall - Dimitri Van den Bergh 6:8

James Wade - José de Sousa

Gary Anderson - Peter Wright

Michael van Gerwen - Jonny Clayton