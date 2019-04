Hauptrundensieger Adler Mannheim geht ohne Verletzungssorgen ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die zuletzt fehlenden Verteidiger Cody Lampl und Stürmer Tommi Huhtala "sind ziemlich gesund", sagte Trainer Pavel Gross vor dem ersten Duell mit den Kölner Haien am Dienstag (ab 19.15 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM).

Adler-Coach warnt vor den Haien

Die Mannheimer, die sich gegen die Nürnberg Ice Tigers in fünf Viertelfinalspielen durchsetzten, hatten mehr als eine Woche Vorbereitungszeit. Köln dagegen löste erst am Sonntag mit dem 3:2 im siebten Spiel gegen den ERC Ingolstadt das Halbfinalticket. "Die Haie sind im Rhythmus, im Flow", meinte Gross und warnte: "Wir müssen mental sofort bereit sein." Alle Spiele gibt es im LIVETICKER.

Die Adler gehen nach ihrem DEL-Rekord von 115 Punkten in der Hauptrunde als klarer Favorit in die Best-of-Seven-Serie. Köln ist allerdings in den Play-offs der Angstgegner. In 16 Aufeinandertreffen setzten sich die Haie elfmal durch, zuletzt dreimal in Folge.