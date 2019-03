vergrößernverkleinern Brady Lamb steht mit den Augsburger Panthern kurz vor dem Halbfinal-Einzug © Getty Images

Die Augsburger Panther stehen in den Playoffs vor dem Halbfinal-Einzug. Erst in der letzten Minute rettet sich der AEV gegen Düsseldorf in die Verlängerung.