Die diesjährigen DEL-Playoffs gehen mit den Halbfinals in die ganz heiße Phase.

In der ersten Halbfinal-Serie treffen am Donnerstag Titelverteidiger EHC Red Bull München und die Adler Mannheim aufeinander. Es ist dabei das erste Mal überhaupt, dass beide Teams in den Playoffs gegeneinander antreten.

Die Partie findet im Olympia-Eisstadion statt.

Beide Teams setzten sich in ihren Viertelfinal-Serien klar mit 4:1 durch, doch im Halbfinale werden die Karten neu gemischt. "Die Adler haben eine starke Mannschaft, die sehr strukturiert spielt. Ich erwarte eine anspruchsvolle und interessante Serie", sagte der Münchner Frank Mauer.

Gipfeltreffen der Olympia-Helden

Der 29-Jährige ist einer der deutschen Eishockey-Helden, die bei den Olympischen Spielen sensationell die Silbermedaille gewannen. Gegen Mannheim kommt es nun zu einem echten Olympia-Gipfeltreffen. München und Mannheim stellten in Pyeongchang den größten Teil des deutschen Teams.

Auch wenn München der große Favorit ist, rechnen sich die Adler durchaus Chancen aus. "Sie sind zweifellos eine gute Mannschaft. Wir aber auch. Seit Dezember haben wir immer wieder wichtige Schritte in die richtige Richtung unternommen und jetzt werden wir sehen, wo genau wir stehen", blickte Mannheims Chefcoach Bill Stewart auf das erste Halbfinal-Duell voraus.

Die andere Halbfinal-Serie bestreiten die Eisbären Berlin und die Thomas Sabo Ice Tigers (Spiel 1 Donnerstag).