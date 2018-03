Die DEL-Playoffs (LIVE im TV auf SPORT1) gehen mit den Halbfinals in die ganz heiße Phase. SPORT1 ist pro Spielrunde bei je einer Halbfinalserie live dabei. Zudem übertragt SPORT1 die ersten vier Spiele der Finalserie live.

Titelverteidiger EHC Red Bull München, die Eisbären Berlin und die Adler Mannheim setzten sich alle drei in ihren Viertelfinal-Serien deutlich mit 4:1 durch.

Den letzten Halbfinalteilnehmer ermitteln die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg und die Kölner Haie (Spiel 6 JETZT LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) - nach fünf Partien hatte Nürnberg mit 3:2 die Nase vorn.

Olympia-Helden im Mittelpunkt

Topfavorit ist EHC Red Bull München, der Titelverteidiger schloss auch die reguläre Saison als Spitzenreiter ab. Die Münchner treffen deshalb im Halbfinale auf das schwächste Hauptrundenteam, das noch dabei ist - also entweder auf die Kölner Haie, sollten diese die Serie gegen Nürnberg noch drehen, oder auf die Adler Mannheim.

Ein besonderes Augenmerk liegt auch im Halbfinale auf den deutschen Olympia-Helden wie Danny aus den Birken, Dominik Kahun (beide München), Jonas Müller, Marcel Noebels (beide Berlin) oder Marcel Goc und David Wolf (beide Mannheim).

SPORT1 zeigt, welche Teams im Halbfinale stehen, alle Paarungen und Ergebnisse. (Der Spielplan der Playoffs)

#geilsteZeit - deshalb darf keiner die DEL-Playoffs verpassen

Die Halbfinal-Paarungen in der Übersicht:

EHC Red Bull München (1) - Adler Mannheim (5)/Kölner Haie (6)

Eisbären Berlin (2) - Thomas Sabo Ice Tigers (3)/Adler Mannheim (5)

HALBFINALE (Best of Seven):

1. Spieltag, Donnerstag, 29. März

2. Spieltag, Samstag, 31. März

3. Spieltag, Montag, 2. April

4. Spieltag, Mittwoch, 4. April

weitere Termine (falls notwendig):

5. Spieltag, Freitag, 6. April

6. Spieltag, Sonntag, 8. April

7. Spieltag, Dienstag, 10. April/Mittwoch, 11. April



FINALE (Best of Seven):

1. Spieltag, Freitag, 13. April

2. Spieltag, Sonntag, 15. April

3. Spieltag, Dienstag, 17. April/Mittwoch, 18. April

4. Spieltag, Freitag, 20. April

weitere Termine (falls notwendig):

5. Spieltag, Sonntag, 22. April

6. Spieltag, Dienstag, 24. April

7. Spieltag, Donnerstag, 26. April