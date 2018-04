In der Finalserie der DEL-Playoffs ist zwischen dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin nach zwei Partien alles offen. Nach dem Berliner Sieg in Spiel 1 und der Münchner Antwort in Spiel 2 steht es in der Best-of-Seven-Serie 1:1. (Ergebnisse und Spielplan der DEL-Playoffs)

Der EHC möchte nun den Heimfluch besiegen und in Spiel 3 als erstes Team im Finale zuhause erfolgreich sein (Mi., 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER).

"Wir müssen aktiv sein: viel laufen, hart spielen", fordert Münchens Dominik Kahun. Der Titelverteidiger muss dabei auf den verletzten Ryan Button verzichten, für den Hagen Kaisler ins Aufgebot rückt.

Volltreffer! Rüpel Pinizzotto kann auch Tore

Mit dabei ist dagegen erneut Steven Pinizzotto. Nach seiner Sperre wegen des harten Checks gegen Mannheims Matthias Plachta im ersten Halbfinale war der 33-Jährige für fünf Spiele gesperrt worden. Am Dienstag gab die Staatsanwaltschaft München I nun sogar bekannt, dass sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet habe.

Ungeachtet davon will der Deutsche Meister als erstes Team in der Finalserie einen Heimsieg einfahren. Im ausverkauften Olympia-Eisstadion hofft das Team von Trainer Don Jackson dieses Mal auf einen besseren Start. Denn bisher gelang es keinem der beiden Teams im Finale, in eigener Halle in Führung zu gehen.

SPORT1 überträgt Spiel 3 ab 19.25 Uhr LIVE im TV sowie TV-Livestream und begleitet die Partie im LIVETICKER.

So können Sie die Finalserie der DEL-Playoff LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1 App und SPORT1.de

Liveticker: SPORT1 App und SPORT1.de