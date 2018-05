Mittelstürmer John Mitchell wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von den Thomas Sabo Ice Tigers zum deutschen Meister EHC Red Bull München.

Der 33 Jahre alte Kanadier hat 566-mal in der NHL für die Toronto Maple Leafs, New York Rangers und Colorado Avalanche gespielt. Im Oktober 2017 war Mitchell nach Nürnberg gewechselt und sammelte 43 Scorerpunkte (17 Tore, 26 Vorlagen) in 49 Partien.

