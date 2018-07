Die Kölner Haie aus der DEL haben den früheren NHL-Stürmer Jason Akeson verpflichtet.

Der 28-jährige Kanadier, in seiner Karriere 22-mal für die Philadelphia Flyers im Einsatz, kommt vom schwedischen Erstligisten Mora IK und erhält einen Vertrag für die kommende Saison.

Akeson hat den größten Teil seiner Karriere in der American Hockey League (AHL) verbracht. In 406 Spielen kam er auf 333 Scorerpunkte (115 Tore, 218 Vorlagen). Für Philadelphia machte er in der NHL 15 Hauptrunden- und sieben Play-off-Partien. "Die nordamerikanisch geprägte Spielweise in der DEL wird ihm zugutekommen", sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon.