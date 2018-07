Die DEL geht in ihre 25. Spielzeit und SPORT1 ist als Free-TV-Partner wieder mittendrin:

Im Rahmen der heutigen Veröffentlichung des DEL-Spielplans wurden auch die Livespiele für die Saison 2018/19 fixiert, die in der Regel am Sonntagnachmittag (Bully: 17 Uhr) im Free-TV übertragen werden.

Demnach stehen bis zum DEL WINTER GAME 2019, das ebenfalls live auf SPORT1 zu sehen ist, 17 DEL-Livespiele auf dem Programm. (SERVICE: Der DEL-Spielplan 2018/2019)

Zum Auftakt in die Jubiläumssaison können sich die Fans im Free-TV gleich auf einen echten Kracher freuen: Am Freitag, 14. September, empfangen die Eisbären Berlin live ab 19.30 Uhr den amtierenden Deutschen Meister EHC Red Bull München zur Final-Neuauflage der Vorsaison.

Das nächste Livespiel der neuen Spielzeit zeigt SPORT1 bereits am darauffolgenden Sonntag, 16. September, ab 17 Uhr, wenn die Fischtown Pinguins Bremerhaven die Kölner Haie zu Gast haben.

Beide Teams standen in der vergangenen Saison im Playoff-Viertelfinale und wollen auch diesmal wieder vorne mitmischen. Auch das erste Rhein-Derby lässt nicht lange auf sich warten: Am Freitag, 19. Oktober, kommt es live ab 19.30 Uhr zum Prestigeduell zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien.

Jedes DEL-Team live im Free-TV

Diese Begegnung erwartet die Eishockey-Fans auch beim DEL WINTER GAME 2019, das am Samstag, 12. Januar, live ab 16.30 Uhr auf SPORT1 vor einer spektakulären Kulisse im Kölner RheinEnergieSTADION ausgetragen wird. Bis dahin ist jeder der 14 DEL-Klubs mindestens einmal bereits live im Free-TV zu sehen.

Insgesamt überträgt SPORT1 pro Saison weiterhin mindestens 40 DEL-Spiele exklusiv im deutschen Free-TV. Darunter Partien der Hauptrunde sowie der anschließenden 1. Playoff-Runde, der Playoffs sowie der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft. Darüber hinaus werden alle DEL-Spiele live und in HD bei Telekom Sport übertragen.

Die Hauptrunde der 25. DEL-Saison startet am 14. September 2018 und endet mit dem 52. Spieltag am 3. März 2019. Ab dem 6. März beginnen die Playoffs. Ein mögliches siebtes Spiel der Finalserie wird am 30. April ausgetragen,

Die SPORT1-Spiele bis zum DEL WINTER GAME 2019 im Überblick (Bully-Zeiten):