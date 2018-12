Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen rund sechs Wochen auf Stürmer Matthias Plachta verzichten.

Der 27 Jahre alte Nationalspieler zog sich am Freitag bei der 3:4-Niederlage des Spitzenreiters bei den Grizzlys Wolfsburg eine Knieverletzung zu. Cheftrainer Pavel Gross stehen ferner die Verteidiger Moritz Seider und Joonas Lehtivuori sowie die Angreifer Marcel Goc und Nico Krämmer verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Plachta stand in bislang allen 23 DEL-Partien auf dem Eis. Dabei gelangen ihm neun Tore und acht Vorlagen. "Es tut mir sehr leid für Matthias. Er spielt eine starke Saison, gehört zu unseren Topspielern. Ich bin mir sicher, dass er in den kommenden Wochen hart arbeiten wird, um so schnell wie möglich aufs Eis zurückzukehren und der Mannschaft wieder helfen zu können", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara.