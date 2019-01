Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga müssen vorerst auf Torhüter Dennis Endras verzichten.

Wie der Tabellenführer am Freitag mitteilte, hat Endras (33) eine nicht näher definierte Verletzung am Bein erlitten und wird voraussichtlich drei bis vier Wochen ausfallen. In dieser Zeit wird Chet Pickard den Stammtorhüter vertreten. (Service: DEL-Tabelle im SPORT1-Datencenter)