In der Liga klappt es für den EHC Red Bull München wieder mit dem Toreschießen: Drei Tage nach der Nullnummer im Champions-League-Halbfinale gegen Red Bull Salzburg hat das Team von Trainer Don Jackson in der Deutschen Eishockey Liga einen souveränen Erfolg gefeiert.

Der Titelverteidiger setzte sich am Freitag 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) bei den Krefeld Pinguinen durch und beendete damit auch den Lauf der Gastgeber, die die vergangenen sechs Ligaspiele gewonnen hatten.

Andrew Bodnarchuk (17.), Derek Joslin (19.), Maximilian Kastner (22.), Jakob Mayenschein (33.) und Frank Mauer (60.) trafen für die Münchner, die am kommenden Mittwoch (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) beim Rückspiel in Salzburg den Einzug ins Champions-League-Finale perfekt machen können. "Jetzt, wenn man so knapp davor ist, möchte man das Ding auch gewinnen", hatte Verteidiger Yannic Seidenberg gesagt.

Wolfsburg stürzt ans Tabellenende

Für die Grizzlys Wolfsburg setzte es unterdessen die sechste Niederlage nacheinander. Die Niedersachsen verloren in eigener Halle 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) gegen die Thomas Sabo Ice Tigers und stürzten ans Tabellenende.

Besser läuft es dagegen für Augsburg. Die Panther verbesserten sich mit einem 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) bei den Iserlohn Roosters auf den vierten Rang und liegen nun einen Zähler vor den Kölner Haien, die am Samstag (ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) im DEL-Winter Game im Fußballstadion des 1. FC Köln auf die Düsseldorfer EG treffen.

Die Spiele im Stenogramm:

Krefeld Pinguine - Red Bull München 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Tore: 1:0 Bettauer (9:24), 1:1 Bodnarchuk (16:27), 1:2 Joslin (18:52), 1:3 Kastner (21:51), 1:4 Mayenschein (32:39), 2:4 Costello (42:59), 2:5 Mauer (58:45)

Zuschauer: 5146

Strafminuten: Krefeld 4 - München 6



Schwenninger Wild Wings - ERC Ingolstadt 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Tore: 1:0 Rech (1:49), 2:0 Rech (24:24), 3:0 Bukarts (27:18), 3:1 Elsner (36:36), 4:1 Giliati (49:41), 5:1 Rech (53:35)

Zuschauer: 2853

Strafminuten: Schwenningen 16 - Ingolstadt 12



Grizzlys Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Tore: 0:1 Buck (15:16), 0:2 Brown (19:24), 0:3 Pföderl (33:48), 0:4 Pföderl (38:07), 0:5 Acton (48:43)

Zuschauer: 2285

Strafminuten: Wolfsburg 10 - Nürnberg 10



Straubing Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Tore: 1:0 Loibl (24:47), 1:1 Zengerle (42:44), 1:2 Urbas (56:09)

Zuschauer: 4074

Strafminuten: Straubing 2 - Bremerhaven 2



Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Tore: 0:1 Tölzer (25:56), 1:1 Todd (35:50), 2:1 Capotusso (41:55), 2:2 Trevelyan (49:30), 2:3 Trevelyan (55:12), 2:4 McNeill (59:29)

Zuschauer: 4254

Strafminuten: Iserlohn 10 - Augsburg 12