In Straubing wird das Spiel des Jahres erwartet.

In der DEL trifft am 12. Spieltag der aktuell noch ungeschlagene Tabellenführer EHC Red Bull München auf den Tabellenzweiten Straubing Tigers. (DEL, 12. Spieltag: Straubing Tigers - EHC Red Bull München, ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Der Vizemeister war auch von den Iserlohn Rooters nicht zu stoppen und stellt nun mit elf Siegen aus elf Spielen eine Bestmarke auf. (SERVICE: Spielplan der DEL)

Anzeige

Doch damit wollen sich die Münchner noch nicht zufrieden geben. "Wir sind alle froh, aber wir sind noch nicht fertig", sagte Münchens Toptalent Justin Schütz bei MagentaSport: "Wir wollen weiter so erfolgreich spielen und die Siegesserie ausbauen."

Straubing - das Überraschungsteam

Der kommende Gegner ist zwar direkter Verfolger, liegt aber momentan 12 Punkte hinter dem EHC. (SERVICE: Die DEL-Tabelle)

Straubing ist das bisherige Überraschungsteam der Liga. Zuletzt haben die Niederbayern sogar Meister Mannheim mit 3:1 geschlagen.

Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga live bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Loibl erklärt Straubings Erfolgsrezept

Nationalspieler Stefan Loibl, der in der Saison 2020/21 von Straubing zu den Adler Mannheim wechseln wird, freut sich auf das kommende Duell.

"Wir haben zuletzt ein sehr starkes Spiel gegen Mannheim gezeigt und verdient gewonnen. Wieso sollte das jetzt nicht auch gegen München klappen? Wir sind gut drauf und wissen worauf es ankommt. In Straubing ist es immer schwierig zu spielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir München schlagen können", sagte er im SPORT1-Eishockey-Podcast.

Der gute Start seiner Mannschaft verwundert den 23-Jährigen nicht.

Im Podcast erklärt er das Erfolgskonzept der Straubinger: "Wir haben nicht viele neue Spieler dazubekommen, was uns für den Start natürlich geholfen hat. Jeder hat gleich gewusst, wie wir spielen wollen und um was es geht. Man hat auch schon in der Vorbereitung gesehen, dass wir wirklich eine gute Truppe haben und gespürt, dass wir hungrig sind und mehr erreichen wollen als im Vorjahr. So ein Start ist natürlich mental für die Mannschaft sehr gut. Dadurch sind wir dann in einen Flow reingekommen."

Tigers sind geduldiger geworden

Darüber hinaus seien die Tigers geduldiger und konstanter über 60 Minuten geworden.

In der letzten Saison in seiner Heimatstadt möchte Liobl noch einmal alles geben und sein "bestmögliches Eishockey" spielen.

Lobl blickt jetzt schon voller Dankbarkeit auf seine Zeit zurück. "Ich habe Straubing viel zu verdanken", sagte er.

So können Sie Straubing Tigers - EHC Red Bull München LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: Magenta Sport

Ticker: SPORT1