Die Rekord-Siegesserie von Red Bull München reißt am 12. Spieltag. Der Vizemeister kassiert nach elf Siegen in Folge eine deutliche Pleite in Straubing.