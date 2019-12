Der 74 Jahre Eishockey-Fan der Kölner Haie, der am Sonntag beim Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers einen Herzinfarkt erlitten hatte, ist verstorben.

"In enger Absprache mit der Familie haben wir die traurige Aufgabe, darüber zu informieren, dass der Herr leider noch in der Nacht zu Montag verstorben ist", teilte der achtmalige deutsche Meister am Mittwoch mit.

Der Anhänger hatte das Spiel in der Lanxess Arena mit seinen beiden Enkelkindern besucht.

"Wir sind zutiefst betroffen und sprechen den Angehörigen im Namen der Eishockey-Familie unser tiefstes Mitgefühl aus", schrieben die Haie.

Die Begegnung gegen die Franken war nach 2:45 Minuten Spielzeit aufgrund des medizinischen Notfalls abgebrochen worden. Das Spiel wird am 28. Januar 2020 (19.30 Uhr) nachgeholt.