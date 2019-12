vergrößernverkleinern Christoph Ullmann beendet seine Karriere © Imago

DEL-Urgestein Christoph Ullmann kündigt sein Karriereende an. Er will das Eis künftig den "jungen Cracks" überlassen, kündigt der 36-Jährige an.