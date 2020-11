Köln (SID) - Die am 17. Dezember startende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird komplett von MagentaSport übertragen. Der Telekom-Sender zeigt alle Spiele der Saison, die aufgrund des coronabedingt verspäteten Beginns in einem neuen Modus ausgetragen wird, live. Die Liga wird in zwei regionale Gruppen eingeteilt, kürzere Reisen senken die Kosten und erleichtern die Umsetzung der Hygienevorgaben.

Die Hauptrunde wird von 56 auf 38 Spiele verkürzt, anschließend wird wie gewohnt in den Play-offs der Meister ermittelt.