Der ERC Ingolstadt hat seine Teilnahme an einer Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zugesagt. Sollte am 19. November eine Aufnahme des Spielbetriebs am 18. Dezember beschlossen werden, werde er dabei sein, teilte der deutsche Meister von 2014 mit.

"Danke an alle, die diesen Kraftakt möglich gemacht haben", betonte Geschäftsführer Claus Liedy in einer Stellungnahme. Spieler, Trainer und Mitarbeiter hätten dabei "wirtschaftliche Zugeständnisse" gemacht, ergänzte er.