Eishockey-Nationalspieler Gerrit Fauser hat seine Teilnahme am Deutschland Cup ab Donnerstag dieser Woche in Krefeld (LIVE im TV auf SPORT1) abgesagt. Den 29 Jahre alten Stürmer der Grizzlys Wolfsburg plagten erneut Schulterprobleme, Fauser hatte deshalb bereits die Olympischen Spiele im Februar in Pyeongchang verpasst.

Bundestrainer Marco Sturm, der nach dem Turnier (bis 11. November) als Assistenztrainer zu den Los Angeles Kings in die nordamerikanische Profiliga NHL wechselt, nominierte in Phil Hungerecker von den Adlern Mannheim einen zweiten Debütanten nach. Neu bei der Nationalmannschaft ist auch Fabio Pfohl von den Kölner Haien.