Gastgeber Dänemark hat bei der Eishockey-WM (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) einen weiteren großen Schritt auf dem Weg ins Viertelfinale gemacht. Das Team um NHL-Torhüter Frederik Andersen besiegte im skandinavischen Duell Norwegen mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) und kletterte in der Vorrundengruppe B mit acht Punkten auf den vierten Tabellenplatz.

Damit sind auch die ohnehin schon geringen Chancen der deutschen Nationalmannschaft auf den Einzug in die K.o.-Runde noch einmal gesunken.

Nicklas Jensen (20./27.) und Frederik Storm (34.) erzielten vor 10.800 Zuschauern in der ausverkauften Jyske Bank Boxen in Herning die Tore für die Dänen, die mit einem weiteren Sieg am Samstag (16.15 Uhr) gegen den punktlosen WM-Neuling Südkorea so gut wie sicher in der K.o.-Runde wären. Norwegen hat dagegen nach der vierten Niederlage praktisch keine Chance mehr auf das Viertelfinale.

In der Gruppe A in Kopenhagen muss Österreich weiter um den Klassenerhalt bangen. Nach dem 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) gegen Frankreich hat der Aufsteiger weiter nur einen Punkt auf dem Konto. Der Schwenninger Damien Fleury traf zweimal für die Franzosen (10./35.). Die Entscheidung über den Abstieg fällt voraussichtlich am Samstag (16.15 Uhr) im Duell mit dem Tabellenletzten Weißrussland. (Spielplan und Ergebnisse der WM)