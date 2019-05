Kantersieg für Schweiz, Zittersieg für Deutschlands Gruppengegner Dänemark: Die Eidgenossen fegten bei der Eishockey-WM (täglich LIVE im TV auf SPORT1) in der Gruppe B in Bratislava Aufsteiger Italien mit 9:0 (4:0, 2:0, 3:0) vom Eis. In der deutschen Gruppe A in Kosice bezwang Dänemark Frankreich mit 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. (Spielplan der Eishockey-WM)

NHL-Profi Kevin Fiala war mit drei Treffern (2., 24., 42.) der erfolgreichste Schweizer Stürmer. Gregory Hofmann (8.), Lino Martschini (11.), Vincent Praplan (20.), Simon Moser (22.), Roman Loeffel (47.) und NHL-Angreifer Nico Hischier (50.) erzielten die weiteren Tore.

Frederik Storm (20.), Markus Lauridsen (20.), NHL-Profi Lars Eller (36.), Jesper Jensen (47.) und erneut Storm mit dem entscheidenden Penalty trafen für die Dänen um den Iserlohner DEL-Torwart Sebastian Dahm, die am Sonntag (16.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) der zweite Gegner der deutschen Mannschaft sind. (Alle Infos zur Eishockey-WM 2019)

Charles Bertrand (9.), Olivier Dame-Malka (25.), Damien Fleury (33.) und Valentin Claireaux (34.) waren für Frankreich erfolgreich.