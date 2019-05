Unmittelbar nach dem heißem Meisterschaftskampf in der DEL dürfen sich die Eishockey-Fans direkt auf das nächste Highlight freuen.

Vom 10. bis zum 26. Mai findet die Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 (LIVE im TV auf SPORT1) in der slowakischen Hauptstadt Bratislava und in Kosice statt. Bereits zum 83. Mal spielen die besten Nationen der Welt um den Titel.

Auch die deutsche Nationalmannschaft ist heiß. Nachdem im vergangenen Jahr das Viertelfinale mit dem sechsten Gruppenplatz verpasst wurde, visiert Neu-Bundestrainer Toni Söderholm mit seinem Team in der Slowakei die Runde der besten acht an.

Für das deutsche Team um die NHL-Stars Leon Draisaitl und Dominik Kahun beginnt das Turnier am 11. Mai gegen den Außenseiter Großbritannien.

Die Spiele des DEB-Teams sowie ausgewählte Spiele der Gruppenphase, alle Viertelfinal- und Halbfinalspiele, das Spiel um Platz drei sowie das Finale gibt es LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream zu sehen. Auf SPORT1+ gibt es zudem weitere Spiele LIVE. Darüber hinaus zeigt SPORT1 regelmäßig Tages-Highlights im Free-TV.

In welchem Modus wird gespielt? Auf welche Gegner trifft die deutsche Mannschaft? Wer spielt im Team von Bundestrainer Söderholm? SPORT1 fasst alle wichtigen Informationen zur Eishockey-WM zusammen.

- Der Modus

Insgesamt treten 16 Teams in zwei Achter-Gruppen an. Die Gruppenverteilung erfolgt nach der Platzierung in der Weltrangliste. Der Weltranglistenersten (aktuell Kanada) bildet den Kopf der Gruppe A, danach werden jeweils zwei aufeinanderfolgende Teams abwechselnd den beiden Gruppen zugeteilt. Die Slowakei und Norwegen haben auf Wunsch des Veranstalters die Gruppen getauscht.

Die vier bestplatzierten Teams jeder Gruppe steigen direkt ins Viertelfinale auf. Von dort geht es im K.o.-Modus weiter. Der jeweilige Tabellenletzte steigt in die zweitklassige Division IA ab. Die Schweiz kann als Gastgeber der WM 2020 jedoch nicht absteigen. (DATENCENTER: Der Spielplan der Eishockey-WM 2019).

Insgesamt finden 64 Spiele statt. Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit gehen die Partien in die Verlängerung. In der Vorrunde beträgt diese fünf Minuten, im Viertel-, Halbfinale und im Spiel im Platz drei zehn Minuten. Dabei stehen jeweils nur noch vier Spieler auf dem Eis.

Bringt auch die Verlängerung keine Entscheidung, steht ein Penaltyschießen auf dem Programm. Steht nach drei Schützen pro Team immer noch kein Sieger fest, geht es im Sudden-Death-Modus weiter. Neu ist der Modus in diesem Jahr im Finale. Dieses wird jeweils um 20 Minuten verlängert. Wer zuerst ein Tor erzielt gewinnt das WM-Finale.

- Die Gruppeneinteilung

Gruppe A in Kosice (in Klammern die Platzierung in der Weltrangliste)

Kanada (1)

USA (4)

Finnland (5)

Deutschland (8)

Slowakei (10)

Dänemark (12)

Frankreich (13)

Großbritannien (22)

Gruppe B in Bratislava

Schweden (2)

Russland (3)

Tschechien (6)

Schweiz (7)

Norwegen (9)

Lettland (11)

Österreich (17)

Italien (19)

- Der deutsche Kader

Bundestrainer Söderholm erhält schlagkräftige Unterstützung aus der NHL. Der beste deutsche Eishockeyspieler, Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers, wird bei der WM im deutschen Trikot auflaufen. Auch Ducks-Verteidiger Korbinian Holzer und Dominik Kahun von den Chicago Blackhawks sind dabei. Nach seiner grandiosen NHL-Saison mit 105 Punkten ist der Hype um "DRAT" groß.

Überraschend nicht im deutschen Kader stehen Dennis Endras (Adler Mannheim) und Danny aus den Birken (EHC Red Bull München). Die Torhüter der beiden DEL-Finalisten wurden von Söderholm nicht berücksichtigt. Er setzt auf die jüngeren Goalies Niclas Treutle, Mathias Niederberger und Justin Strahlmeier. Allerdings könnte auch noch einer der beiden NHL-Goalies Thomas Greiss (New York Islanders) oder Philipp Grubauer (Colorado Avalanche) zum Team stoßen, sollten sie in den Playoffs ausscheiden.

Der Kader des DEB-Teams in der Übersicht:

- Die Favoriten

Die Favoriten auf den 83. WM-Titel sind die üblichen Verdächtigen. Der Gejagte ist auf jeden Fall Schweden. Mit zwei Titeln in Folge sind die "Tre Kronor" das Team, das es zu schlagen gilt. Super-Goalie Henrik Lundqvist wird wieder der Rückhalt sein. Kanada ist in jedem Wettbewerb, an dem es teilnimmt, automatisch einer der Topfavoriten. Das gilt auch für Rekordweltmeister Russland. Die "Sbornaja" hat ebenfalls das Selbstverständnis, den Titel für sich zu beanspruchen.

Vor allem, da der letzte Titel aus dem Jahre 2014 datiert, wird man im russischen Team besonders motiviert sein. Mit den Topstars Alex Ovechkin, NHL-Topscorer Nikita Kucherov, Evgeny Kuznetsov und Evgeni Malkin gehen die Russen auch extrem hochkarätig auf das Eis.

Dazu sollte man auch die starken Finnen nicht unterschätzen, die schon seit Jahren regelmäßiger Gast in den K.o.-Runden großer Turniere sind. Die USA werden wie immer als gefährlicher Außenseiter ins Rennen gehen. Das Team um Kahuns Teamkollegen Patrick Kane ist stark besetzt.

Gruppenphase (10. - 21. Mai 2019)

Hier gibt es den gesamten Spielplan der Gruppenphase

- Das überträgt SPORT1

SPORT1 präsentiert die Eishockey-WM 2019 umfangreich auf seinen Plattformen. Von der Vorrunde bis zum Finale werden bis zu 35 Livespiele exklusiv LIVE im Free-TV übertragen - darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung sowie die Halbfinals und das Finale.

Dazu gibt es regelmäßige Zusammenfassungen der Tages-Highlights im Free-TV sowie die zehnteilige Doku-Reihe "N.ICE – Goldis Eishockey-Welt". Dabei trifft SPORT1-Experte Rick Goldmann deutsche Eishockey-Größen mit der Kamera zu exklusiven Interviews und Hintergrund-Geschichten der besonderen Art. Außerdem zeigt SPORT1 im Rahmen der WM die Reportage "SC Riessersee – Die Legende lebt". Insgesamt sind im Turnierverlauf damit über 85 Stunden Eishockey im Free-TV auf SPORT1 zu sehen.

Weitere exklusive Livespiele werden auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de gezeigt.

Alle Spiele können Sie auch im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App verfolgen. Zudem gibt es diverse zusätzliche Inhalte, unter anderem Exklusivinterviews mit Spielern und Trainer.

Die WM-Übertragungen begleitet das bekannte SPORT1-Team mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann, das für seine Berichterstattung über die Eishockey-WM 2017 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde. Zudem sind Peter Kohl und Günter Zapf als Kommentatoren am Mikrofon im Einsatz.

- Alle LIVE-Spiele in der Übersicht

DEB-Team

Spiel 1: Deutschland - Großbritannien, 11. Mai, 16.15 Uhr

Spiel 2: Dänemark - Deutschland, 12. Mai, 16.15 Uhr

Spiel 3: Deutschland - Frankreich, 14. Mai, 20.15 Uhr

Spiel 4: Deutschland - Slowakei, 15. Mai, 20.15 Uhr

Spiel 5: Kanada - Deutschland, 18. Mail, 16.15 Uhr

Spiel 6: Deutschland - USA, 19. Mai, 16.15 Uhr

Spiel 7: Finnland - Deutschland, 21. Mai, 12.15 Uhr

Weitere Gruppenspiele

Finnland - Kanada, 10. Mai, 16 Uhr

USA - Slowakei, 10. Mai, 20.10 Uhr

Dänemark - Frankreich, 11. Mai, 12 Uhr

Lettland - Schweiz, 12. Mai, 21.30 Uhr

USA - Finnland, 13. Mai, 16 Uhr

Slowakei - Kanada, 13. Mai, 20 Uhr

Großbritannien - Dänemark, 14. Mai, 16 Uhr

Schweiz - Norwegen, 15. Mai, 16 Uhr

Kanada - Frankreich, 16. Mai, 16 Uhr

Frankreich - Slowakei, 17. Mai, 16 Uhr

Finnland - Großbritannien, 17. Mai, 20 Uhr

Dänemark - USA, 18. Mai, 12.30 Uhr

Schweden - Schweiz, 18. Mai, 20.10 Uhr

Frankreich - Finnland, 19. Mai, 22 Uhr

Kanada - Dänemark, 20. Mai, 20.45 Uhr

Konferenz Slowakei - Dänemark, Norwegen - Lettland, 21. Mai, 16 Uhr

Konferenz Kanada - USA, Schweden - Russland, 21. Mai, 20 Uhr

Viertelfinale

Erster Gruppe A - Vierter Gruppe B, 23. Mai, 16.15 Uhr

Zweiter Gruppe B - Dritter Gruppe A, 23. Mai, 16.15 Uhr

Erster Gruppe B - Vierter Gruppe A, 23. Mai, 2015 Uhr

Zweiter Gruppe A - Dritter Gruppe B, 23. Mai, 20.15 Uhr

Halbfinale

Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2, 25. Mai, 15.15 Uhr

Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4, 25. Mai, 19.15 Uhr

Spiel um Platz 3

Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2, 26. Mai. 15.45 Uhr

Finale

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2, 26. Mai, 2015 Uhr