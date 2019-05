Der zweite deutsche Sieg bei der Eishockey-WM in der Slowakei hat Sport1 steigende Quoten beschert. Den 2:1-Erfolg der Nationalmannschaft am Sonntagnachmittag gegen Dänemark sahen in der Spitze 1,35 Millionen Zuschauer. (Alle Infos zur Eishockey-WM 2019)

Durchschnittlich schauten 900.000 zu, das entsprach einem Marktanteil von 5,6 Prozent. Beim 3:1 zum Auftakt gegen Großbritannien am Samstag hatten im Schnitt 750.000 TV-Zuschauer eingeschaltet (Marktanteil 4,8 Prozent), in der Spitze 1,07 Millionen.

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE