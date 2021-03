Der WM-Countdown läuft: Mit sechs Test-Länderspielen gegen die WM-Teilnehmer Slowakei, Tschechien und Weißrussland bereitet sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 vor.

SPORT1 begleitet das DEB-Team auf dem Weg zum Jahres-Höhepunkt und zeigt alle Vorbereitungsspiele live oder in Highlights im Free-TV und im 24/7-Livestream auf SPORT1.de. Auch die Eishockey-WM, die vom 21. Mai bis zum 6. Juni in der lettischen Hauptstadt Riga stattfindet, überträgt SPORT1 gewohnt umfangreich live im Free-TV sowie auf seinen digitalen Plattformen.

Deutsche Heimspiele in der WM-Vorbereitung finden in Nürnberg statt

Die anstehenden Vorbereitungsspiele sind für das DEB-Team von enormer Relevanz, denn coronabedingt hatten Bundestrainer Toni Söderholm und seine Schützlinge im vergangenen Jahr kaum Gelegenheit, sich für die WM einzuspielen.

Die ersten Testspiele absolviert die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am 24. und 25. April auswärts in Piestany gegen die Slowakei. Die jeweiligen Uhrzeiten der Partien und damit auch die Abbildungen im TV sind noch nicht fixiert. Anschließend stehen für das DEB-Team jeweils zwei Heimspiele gegen Tschechien und Weißrussland an, die in Nürnberg ausgetragen werden.

Los geht’s in der ARENA NÜRNBERGER Versicherung mit den Duellen gegen die Tschechen, an die Deutschland keine besonders guten Erinnerungen hat. Bei der WM 2019 kassierte die DEB-Auswahl nach einer herausragenden Vorrunde eine klare 1:5-Niederlage im Viertelfinale. SPORT1 überträgt das erste Testspiel gegen Tschechien am Donnerstag, 29. April, live ab 17:55 Uhr im Free-TV, die zweite Partie wird am Sonntag, 2. Mai, ab 19:30 Uhr in Highlights zusammengefasst.

Zum Abschluss der WM-Vorbereitung in Nürnberg trifft die deutsche Nationalmannschaft zweimal auf Weißrussland. SPORT1 überträgt die beiden Duelle am Freitag, 7. Mai, live ab 16:55 Uhr und Samstag, 8. Mai, live ab 15:30 Uhr jeweils im Free-TV. Die Weißrussen gehen als Außenseiter in das WM-Turnier und spielen wie die Slowakei und Tschechien in der Vorrundengruppe A. Deutschland kämpft dagegen in der Vorrundengruppe B um den Viertelfinaleinzug und trifft dort auf Italien, Norwegen, Kanada, Kasachstan, den amtierenden Weltmeister Finnland, die USA und WM-Gastgeber Lettland.

SPORT1 auch bei der Eishockey-WM mittendrin

SPORT1 begleitet die Eishockey-Weltmeisterschaft vom 21. Mai bis zum 6. Juni mit umfangreichen Liveübertragungen im Free-TV und auf seinen digitalen Plattformen. Unter anderem werden alle WM-Partien mit deutscher Beteiligung live im Free-TV gezeigt.