Michael van Gerwen ist wieder da - und wie!

Nach der 3:8-Niederlage gegen Nathan Aspinall demonstrierte er am Dienstag seine ganze Stärke. "Mighty Mike" schlug Gary Anderson am 14. Spieltag der Unibet Premier League of Darts deutlich mit 8:4 und eroberte seine Position an der Spitze zurück.

Hier zur aktuellen Tabelle der Darts Premier League!

Anzeige

Anderson wiederum fiel auf den letzten Rang.

Bis zum sechsten Leg schien das Match ausgeglichen, doch dann zog der 32-Jährige bis auf 6:3 davon. Anderson kämpfte sich noch einmal heran, doch es reichte nicht gegen den furios aufspielenden van Gerwen, der offenkundig beweisen wollte, dass die Pleite gegen Aspinall nur ein Ausrutscher gewesen war.

Aspinall verliert Spitzenplatz

Aspinall wiederum musste sich am Dienstag mit einem Unentschieden begnügen und verlor somit seinen Platz an der Spitze. Der Engländer spielte 7:7 gegen James Wade, der sich auf den siebten und damit vorletzten Platz kämpfte.

Auf den beiden weiteren Playoff-Rängen befinden sich Jonny Clayton (4.) und José Oliveira de Sousa (3.). Im direkten Duell gewann de Sousa mit 8:5 und steht nun zwei Punkte vor Clayton.

SPORT1 Akademie - Werde mit Raymond van Barneveld zum Darts-Star | ANZEIGE

In der vierten Partie des Abends bezwang Peter Wright den Belgier Dimitri Van den Bergh mit 8:5.