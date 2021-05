Aufsteiger Kasachstan hat bei der Eishockey-WM in Riga vor dem Duell mit der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch (ab 15.15 Uhr im LIVETICKER) seine erste Niederlage kassiert. (WM 2021 in Riga, Gruppe B: Deutschland - Kasachstan, Mittwoch, LIVE ab 15.15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Im dritten Vorrundenspiel der Gruppe B unterlag der Außenseiter den USA mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). (WM 2021: Alle Spiele und Ergebnisse)

Zuvor hatten die Kasachen überraschend gegen Gastgeber Lettland (3:2) und gegen Titelverteidiger Finnland (2:1) jeweils nach Penaltyschießen gewonnen. (Alles Wichtige zur WM 2021).

Tabellenführer Deutschland könnte nach dem Coup gegen Kanada (3:1) mit dem vierten Sieg den Einzug ins Viertelfinale schon vorzeitig perfekt machen. Es ist das vierte Aufeinandertreffen bei einer WM. Zweimal gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB): 2004 mit 4:2 und 2014 mit 2:1 nach Penaltyschießen.

Einmal allerdings verlor das deutsche Team - mit bitteren Konsequenzen. Bei der WM 2005 in Österreich gab es zum Auftakt in Wien eine 1:2-Pleite und am Ende in Innsbruck den Abstieg.

Den ersten Sieg nach einem Fehlstart mit zwei peinlichen Pleiten feierte Schweden in überzeugender Manier. Der elfmalige Weltmeister fegte in der Gruppe A die bisher ungeschlagene Schweiz mit 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) vom Eis.

Zuvor hatten die Tre Kronor gegen die Außenseiter Dänemark (3:4) und Belarus (0:1) verloren. Die Dänen verbuchten mit 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen Großbritannien ihren zweiten Erfolg.

In der deutschen Gruppe B setzte sich Finnland mit 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) gegen Norwegen durch und verbesserte sich auf den dritten Platz hinter Deutschland und Lettland.

Der Weltmeister von 2019 trifft am kommenden Samstag (ab 19.15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)) auf die DEB-Auswahl.

Eishockey-WM: Der 5. Spieltag im Stenogramm

Gruppe A:

Schweiz - Schweden 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Tore: 0:1 Froden (08:35), 0:2 Kempe (10:00), 0:3 Olofsson (22:33), 0:4 Froden (30:24), 0:5 Nygren (41:42), 0:6 Lundkvist (47:14), 0:7 Tommernes (50:46)

Zuschauer: keine

Strafminuten: Schweiz 14 - Schweden 10

Großbritannien - Dänemark 2:3 n.V. (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Tore: 1:0 O'Connor (02:32), 1:1 Jakobsen (10:19), 1:2 N. Jensen (13:44), 2:2 Hammond (56:18), 2:3 Lauridsen (64:35)

Zuschauer: keine

Strafminuten: Großbritannien 12 - Dänemark 6

Gruppe B:

Finnland - Norwegen 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Tore: 0:1 Olimb (01:30), 1:1 Pakarinen (14:24), 2:1 Lundell (21:40), 3:1 Nousiainen (25:54), 3:2 Lindström (41:13), 4:2 Innala (47:17), 5:2 Bjorninen (53:25)

Zuschauer: keine

Strafminuten: Finnland 0 - Norwegen 2

USA - Kasachstan 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 Clendening (06:57), 2:0 Moore (21:33), 3:0 Drury (41:58)

Zuschauer: keine

Strafminuten: USA 4 - Kasachstan 6#

