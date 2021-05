Am 21. Mai beginnt in der lettischen Hauptstadt Riga die Eishockey-WM.

Ursprünglich sollte das Turnier zusätzlich auch in Weißrussland stattfinden, doch aufgrund der angespannten politischen Lage in dem Land finden nun alle Partien in Lettland statt.

Den Auftakt zum Großevent macht die Gruppe A mit Russland und Tschechien, die im Eröffnungsspiel aufeinandertreffen.

Auch die deutsche Mannschaft startet am ersten Wettkampftag in die WM. Um 19.15 Uhr trifft das DEB-Team gegen den krassen Außenseiter aus Italien an.

Beendet wird das Turnier mit dem Finale am 6. Juni.

In welchem Modus wird gespielt? Wer ist alles dabei? SPORT1 fasst alle wichtigen Informationen zur Eishockey-WM zusammen.

Der Modus der Eishockey-WM:

Insgesamt treten 16 Teams in zwei Achter-Gruppen an. Die Gruppenverteilung erfolgte nach der Platzierung in der Weltrangliste. Diese ermittelt sich aus den Ergebnissen bei den letzten Olympischen Winterspielen und den vergangenen vier Weltmeisterschaften. Dabei werden die Ergebnisse der letzten WM höher bewertet als die der früheren.

Die vier bestplatzierten Teams jeder Gruppe, wobei bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, erreichen das Viertelfinale. Von dort aus geht es im K.o.-Modus weiter. (Hier zu den Tabellen der Eishockey-WM)

Da es keinen Turnierbaum gibt, trifft im Halbfinale das bestplatzierte Team aus der Gruppenphase auf das viertplatzierte - sowie das zweitbeste auf das drittbeste. Folgende Kriterien kommen dabei zur Anwendung:

1. Platzierung in der Gruppe

2. Punkte in der Gruppenphase

3. Tordifferenz in der Gruppenphase

4. Erzielte Tore in der Gruppenphase

5. Platzierung in der Weltrangliste vor dem Turnier.

Insgesamt finden 64 Spiele statt.

Der deutsche WM-Kader:

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm muss bei der WM aller Voraussicht nach auf den Großteil der NHL-Stars verzichten. Superstar Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers in den Playoffs um den Stanley Cup und damit ebenso wenig zur Verfügung wie sein Teamkollege, Olympia-Silbermedaillengewinner Dominik Kahun, und Nico Sturm (Minnesota Wild).

Auch Top-Rookie Tim Stützle wird aller Voraussicht nach absagen, Tobias Rieder, zuletzt bei den Buffalo Sabres, wird wohl der einzige NHL-Profi im deutschen WM-Team sein. Eine Option ist dafür der in der AHL aktive Tom Kühnhackl.

Die Coronaregeln des Weltverbandes IIHF schreiben vor, dass ein Spieler erst drei Tage Einzel- sowie drei Tage Team-Quarantäne absolvieren muss, bevor er in Riga in einem WM-Spiel zum Einsatz kommen darf. Das stellt für die NHL-Stars ein zusätzliches Hindernis dar, auch wenn ihr Team aus den Playoffs ausscheidet.

Bei der letzten WM 2019 war für das deutsche Nationalteam im Viertelfinale gegen Tschechien Schluss. Für das kommende Turnier gibt sich Söderholm optimistisch. "Es wird eine andere WM als bisher, das könnte tatsächlich eine Chance für uns sein", stellte er klar.

Der Spielplan der Gruppenphase (21. Mai - 1. Juni 2021):

Eishockey-WM LIVE bei SPORT1:

SPORT1 begleitet die Eishockey-Weltmeisterschaft vom 21. Mai bis zum 6. Juni mit umfangreichen Liveübertragungen im Free-TV und auf seinen digitalen Plattformen.

Unter anderem werden alle WM-Partien mit deutscher Beteiligung live im Free-TV gezeigt.