Mit ihren NHL-Profis Leon Draisaitl und Dennis Seidenberg ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM-Generalprobe nur knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt.

Sieben Tage vor dem Auftakt in Dänemark bezwang das Team von Bundestrainer Marco Sturm nach einer Leistungssteigerung im Schlussdrittel den Aufsteiger Südkorea mit 4:3 (0:0, 2:3, 2:0).

Stürmerstar Draisaitl von den Edmonton Oilers war mit einem Tor und einer Vorlage erneut auffälligster Spieler, Verteidiger Seidenberg bereitete zwei Treffer vor. Doch die Fehlerquote war erschreckend hoch.

Sturm: "Haben verdient gewonnen"

"Man bekommt nichts geschenkt - egal, gegen welchen Gegner", sagte Sturm: "Wir haben uns schwer getan, aber letztendlich verdient gewonnen."

AHL-Profi Markus Eisenschmid (25.), Draisaitl (37.), der Nürnberger Yasin Ehliz (50.) und der Kölner Sebastian Uvira (56.) erzielten in Odense die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die am kommenden Freitag (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) gegen den Gastgeber Dänemark in die WM startet.

Seo Yeong Jun (21.), Brock Radunske (30.) und Park Jin Kyu (35.) hatten den Außenseiter mit 1:0 und 3:1 in Führung gebracht.

Einige NHL-Spieler noch nicht dabei

Routinier Seidenberg, der vor knapp drei Wochen sein letztes NHL-Spiel mit den New York Islanders bestritten hatte, war erst am Montag eingeflogen. Beim 3:4 nach Verlängerung am Mittwoch gegen WM-Gastgeber Dänemark hatte der 36-Jährige noch zugeschaut.

"Ich fühle mich gut, bin fit und freue mich darauf, endlich wieder spielen können", sagte Seidenberg, der mit Olympia-Held Björn Krupp eine Abwehrreihe bildete. Die Nationalspieler der DEL-Finalisten Red Bull München und Eisbären Berlin sowie NHL-Verteidiger Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) fehlten noch.

Im ersten Länderspiel gegen den WM-Neuling, der mit sechs eingebürgerten Nordamerikanern antrat, tat sich die deutsche Mannschaft sehr schwer. Als sie zu Beginn des zweiten Durchgangs allzu sorglos im eigenen Drittel operierte, geriet die DEB-Auswahl sogar in Rückstand.

Seidenberg bereitet Draisaitls Tor vor

Der Ausgleich war eine Koproduktion der "Nordamerikaner" im Powerplay: Seidenberg passte zu Draisaitl, dessen Schuss Eisenschmid ins Tor lenkte.

Eine weitere Unaufmerksamkeit in der Abwehr brachte erneut den Außenseiter in Führung. Vor dem 1:3 verlor Draisaitl den Puck, kein Verteidiger sicherte hinter ihm ab.

Der 22-Jährige machte seinen Fehler aber wieder gut, als er nach Zuspiel von Ehliz verkürzte. Auch im Schlussdrittel blieb die DEB-Auswahl, die sich in der Offensive steigerte, bei Kontern anfällig.

