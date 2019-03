Bundestrainer Toni Söderholm hat bei seiner Nordamerika-Reise noch keine feste Zusage eines deutschen NHL-Legionärs für die WM in der Slowakei (vom 10. bis 26. Mai alle WM-Spiele LIVE im TV und im Stream auf SPORT1) bekommen.

"Es muss bei allen noch Gespräche geben, aber keiner hat zu mir gesagt: Ich bin raus", sagte Söderholm, der am Montagvormittag in München landete, im Gespräch mit dem SID.

Der Finne hat aus den Treffen mit Leon Draisaitl und Co. die grundsätzliche Bereitschaft mitgenommen, für die Nationalmannschaft zu spielen. "Sie haben alle ein großes Herz und wollen mithelfen. Aber keiner kann im Moment sagen: Ich komme zu 100 Prozent. Sie haben noch sehr wichtige Spiele", sagte Söderholm, der im Dezember das Amt von Marco Sturm übernommen hatte.

Acht Nationalspieler in der NHL aktiv

In der NHL befinden sich sowohl Draisaitl und Tobias Rieder (beide Edmonton Oilers) als auch Dominik Kahun (Chicago Blackhawks), die Torhüter Philipp Grubauer (Colorado Avalanche) und Thomas Greiss sowie Tom Kühnhackl und Dennis Seidenberg (alle New York Islanders) mitten im Kampf um die Play-offs. Nur Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) ist praktisch aus dem Rennen. (Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Neben den NHL-Profis traf Söderholm, der gemeinsam mit Sportdirektor Stefan Schaidnagel unterwegs war, auch Brooks Macek, der bei den Vegas Golden Knights unter Vertrag steht und im Farmteam in der American Hockey League (AHL) um seine NHL-Chance kämpft.

NHL-Legionäre werden im April erwartet

Auf der Tour über zehn Tage sah die sportliche Führung des Deutschen Eishockey Bundes vier Spiele. "Ich glaube, dass wir die Zeit ziemlich gut ausgenutzt haben", sagte Söderholm.

Am 8. April startet Söderholm in die Vorbereitung für die WM, die ersten Testspiele stehen gegen die Slowakei am 11. und 13. April (die Testspiele der DEB-Auswahl LIVE im TV und im Stream auf SPORT1) auf dem Programm.

Mit Akteuren aus Nordamerika rechnet der DEB-Coach in der zweiten Phase um die WM-Tests in Tschechien (17., 18. April). Den Kader für den ersten Teil der WM-Vorbereitung wird Söderholm nach dem Ende des Play-off-Viertelfinals der DEL nominieren.