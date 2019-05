Deutschland kann bei der Eishockey-WM (täglich LIVE im TV auf SPORT1) aller Voraussicht nach auf Philipp Grubauer zählen.

Nach SPORT1-Informationen reist der NHL-Goalie in Kürze von Denver aus in die Slowakei. Das sogenannte Official Release der Colorado Avalanche fehlt zwar noch, die Zeichen stehen aber klar auf Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

"Es gibt noch ein paar Dinge, die zu regeln sind. Er ist gefühlt schon im Anflug", berichtete SPORT1-Reporter Sascha Bandermann. "Auch die Reiselogistik muss geklärt werden, damit er von Denver nach Kosice fliegen kann."

Grubauer war in der Nacht zum Donnerstag mit Colorado im Playoff-Viertelfinale bei den San Jose Sharks ausgeschieden.

Debüt gegen Frankreich?

Für die ersten beiden WM-Spiele am Samstag gegen Aufsteiger Großbritannien und am Sonntag (beide 16.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) gegen Dänemark steht Grubauer definitiv noch nicht zur Verfügung. Der Düsseldorfer Mathias Niederberger oder der Nürnberger Niklas Treutle wird dann zwischen den Pfosten stehen. Zum dritten Spiel gegen Frankreich am Dienstag (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) könnte Grubauer dann sein WM-Debüt geben.

Nach SPORT1-Informationen erhält wohl Niederberger im ersten Spiel gegen Großbritannien den Vorzug.

Superstar Leon Draisaitl freut sich bereits auf Grubauer: "Wenn er kommt, wäre das überragend und würde uns sehr weiterhelfen", sagte der 23-Jährige im SPORT1-Interview.