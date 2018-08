Die Madden Championship Series (MCS) geht weiter.

EA Sports kündigte für das neue NFL Madden 19 an, die kompetitive Szene noch attraktiver zu gestalten. Die Football-Simulation ist das zweitgrößte Sportsspiel von EA. Mit der FIFA-Reihe feiert EA Sports bereits große Erfolge, auch mit Blick auf den eSports, der jüngst in der großen Weltmeisterschaft endete.

Rekordpreisgeld bei Madden

Nun verspricht der Hersteller große Veränderungen für die kommende Madden Championship Series. Es werden mehr Turniere veranstaltet, sowie das Preisgeld insgesamt für alle anstehenden Turniere der nächsten Saison auf 1.25 Millionen US-Dollar erhöht.

Die MCS wird aus drei Qualifikationsturnieren bestehen, die im großen Finalturnier - der sogenannte Madden Bowl - enden wird. Am 7.August ging es bereits mit dem ersten Turnier Madden Club Championship los. Bis in den Oktober wird in den Qualiturnieren gezockt.

In der Zeit geht es um einen Platz für das Live-Event im Januar. Der Preispool der Madden Club Championship liegt allein bei 700.000 US-Dollar. Dort dürfen nur die 32 offiziellen Franchises der NFL mit ihren Gamern mitmachen.

Daneben werden die Spieler bei den Turnieren Madden Classic und Madden Challenge die Chance auf die Teilnahmer beim Madden Bowl haben.

Deutsche Spieler dürfen erstmals teilnehmen

Eine weitere Veränderung ist gerade für die deutsche Szene interessant. Neben Spielern aus den USA dürfen Spieler aus Kanada, Mexiko, Großbritannien und erstmals auch aus Deutschland teilnehmen. Die eSports-Szene in Madden ist in Deutschland aber nicht sehr groß. Die deutsche Meisterschaft Madden 18 NFL German Masters wurde 2018 das erste Mal ausgetragen.

Madden NFL 19 kommt am 10. August 2018 auf den Markt. Für die Fans und eSport-Szene sind die Hall of Fame-Editionen für die Xbox One und Playstation 4 bereits drei Tage vorher mit dem Start des Turniers erhältlich gewesen.

