Anzeige

Honor of Kings: Für Spielerwechsel fließen 1,2 Millionen Dollar 1,2 Mio. Ablöse für Handy-eSportler / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Zhang "Lao Shuai" Yuchen ist Honor-of-Kings-Profi. © Twitter/Sheng Yi

In China ticken die Uhren im eSport noch einmal anders. Für große Augen sorgte in China nun ein Transfer in der Handyspiel-Szene.