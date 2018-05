Das Action-Strategiespiel World of Tanks hat ein Update bekommen und nun ist Italien als neue Teamnation spielbar. Als weitere Neuerung hat Entwickler Wargaming die italienische Torwartlegende Gianluigi Buffon als Gesicht des Spiels verpflichteten können.

Dabei wird der Keeper, der aktuell noch im Dress von Juventus Turin das Tor hütet, als virtueller Panzerfahrer im Spiel selber verfügbar sein. Er wird sich ausschließlich auf die neuen Panzer, die aus Italien kommen, beschränken.

"Am Ende geht es immer um Teamwork"

Die Zusammenarbeit wurde in einem Trailer angekündigt und Anton Pankov von der Entwicklerfirma führte zu der Kooperation aus: "World of Tanks und Fußball scheinen wie eine ungewöhnliche Kombination. Doch egal, ob du 15 gegen 15 (Spielmodus in WoT, Anm. d. R.) oder 11 gegen 11 spielst: Am Ende geht es immer um Teamwork."

Da es um clevere Entscheidungen und die richtige Strategie im Spiel ginge, sei Buffon der perfekte Charakter für die neuen italienischen Inhalte im Spiel. Der Torhüter selbst erklärte auf der Webseite: "Es gibt immer neue Herausforderungen, die einen umhauen wollen, doch deine Teamkameraden sind da um dich zu unterstützen. Und ein paar Panzer unter sich zu haben, macht es ein wenig einfacher."

WoT ist ein kostenloses Online-Game, bei dem die namensgebenden Panzer von den Spieler gesteuert werden. Neben Buffon lassen sich auch andere Sportstars für eSports-Titel begeistern. Neymar von Paris Saint-Germain ist großer Fan des Shooters Counter-Strike: Global Offensive, während sich Jubelgesten aus dem Titel Fortnite in den Ligen der Welt wiederfinden lassen.

