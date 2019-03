Bei der NBA 2K League handelt es sich um eine professionelle Liga, die sich konkret als digitale Version der weltberühmten Basketball-Liga versteht.

Beinahe jedes Team der NBA verfügt über ein eigenes eSports-Roster. Diese treten im Laufe des Jahres an mehreren Spieltagen gegeneinander an und spielen am Ende um ein großes Preisgeld von einer Million US-Dollar.

Im vergangenen Jahr wurde die erste Season ausgespielt, zu deren Beginn die einzelnen Spieler in einem für eine US-Liga typischen Draft-Event an die einzelnen Teams verteilt wurden. Nun, vor dem Start der zweiten Saison, fand erneut eine Draft-Veranstaltung statt.

Im Zuge dieser wurde die erste Frau gepickt: An Position 56 entschied sich Warrior Gaming Squad, die amerikanische Spielerin Chiquita "Chiquitae126" Evans zu wählen.

Bei dem Team handelt es sich um die eSports-Abteilung der Golden States Warriors, die unter anderem auch in der US-Amerikanischen League-of-Legends-Liga LCS mit einem eigenen Team – den Golden Guardians – vertreten sind.

Im vergangenen Jahr wurde der deutsche Spieler Jannis "JLB" Neumann von Mavs Gaming, der eSports-Abteilung der Dallas Mavericks, aufgenommen, jedoch in der neuen Season nicht mehr berücksichtigt.

