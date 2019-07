Riot Games verlängert Frist für Echo Fox um 7 Tage

Riot Games hat Echo Fox weitere 7 Tage eingeräumt, um Amit Raizada aus dem Gesellschafterkreis zu entfernen. Aufgrund rassistischer Äußerungen seitens des genannten Gesellschafters gegenüber anderen Funktionären von Echo Fox hatte Riot Games Konsequenzen gefordert.

Die ursprüngliche Frist von 60 Tagen war am 15. Juli abgelaufen.

Neben E-Sportlern in verschiedenen Titeln stellt Echo Fox auch einer der Teams in der League of Legends Championship Series von Riot Games.

Anzeige

Sollte die Organisation keine "berichtigenden Aktionen" durchführen, mit denen ganz klar die Trennung von Amit Raizada gemeint war, droht im schlimmsten Fall ein Ausschluss aus der Liga.

Nachdem Amit Raizada auch in der Vergangenheit bereits Schlagzeilen durch antisemitische Äußerungen gegenüber dem früheren Geschäftsführer von Echo Fox, Jace Hall machte, kochte das Thema im Mai erneut auf.

Kleiden wie die eSports-Profis? Kein Problem! Der SPORT1-eSports-Shop! | ANZEIGE

Echo Fox Grüner Rick Fox, ein früherer NBA-Profi, hatte angekündigt seine eigene Organisation nach einer Auseinandersetzung mit Amit Raizada zu verlassen.

Er entschied sich letztendlich aber doch dazu, sich der Situation zu stellen und zu bleiben.

Autor: Alexander Hugo | Carolin Meyer