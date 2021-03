EA möchte zahlreichen Spielern die Teilnahme am eSports-Programm ermöglichen. Zumindest sieht das die aktuelle Planung vor.

Tatsächlich hat der Entwickler bekannt gegeben, wie es 2021 mit der eSports-Szene in Apex Legends weitergeht. All diejenigen, die sich im Zuge der Winter Circuit Playoffs qualifizieren, nehmen automatisch an der Global Series Championship teil. Dem aber noch nicht genug, erhalten alle Spieler, die innerhalb der laufenden Season 8 Split 2 den Rang "Gold IV" erreicht haben (ausschließlich PC) die Möglichkeit, an einem Last Chance Qualifier teilzunehmen.

Dieser wird vom 23. bis 25. April online ausgetragen. Die Registrierung steht allen legitimierten Spielern ab dem 29. März zur Verfügung.

Große Turniere in den USA und Europa

Bei den regionalen Meisterschaften in Nordamerika und den Ländern der EMEA-Region (u.a. Europa) sind Turniere mit bis zu 40 Teams geplant. In Südamerika und den pazifischen Regionen hingegen sind Wettbewerbe für bis zu 30 Mannschaften angedacht. Dabei werden die Organisationen in 10er-Gruppen aufgeteilt. Sobald es in die K.O.-Phase geht, kommen die 20 Roster mit den meisten Punkten weiter.

Eine Million US-Dollar

Die Turniere bieten ein Preisgeld in Höhe von insgesamt einer Million US-Dollar. Diese wird so verteilt, dass auf Nord-Amerika und Europa (EMEA) die höchsten Beträge (102.000 US-Dollar) abfallen. Apex Legends selbst ist ein Free-2-Play-Shooter, der mittlerweile neben dem PC, Xbox wie PlayStation auch für Nintendos Switch erhältlich ist.

