Um insgesamt 300.000 US-Dollar kämpfen die besten Mannschaften der Welt in der LANXESS Arena. Neben den deutschen Vertretern sind Topteams wie Majorsieger Cloud9 mit Stand-In Martin "STYKO" Styk, mousesports mit Neuzugang Janusz "Snax" Pogorzelski oder das ehemalige SK-Lineup unter dem neuen Namen mibr am Start.

Gespielt wird in zwei Gruppen mit je acht Teams, gestartet wird mit einem Best-of-One, danach folgen Lower und Upper Bracket im Best-of-Three. Der Gruppenbeste rückt direkt ins Halbfinale, Platz zwei und drei der Gruppe müssen am Freitag in der großen Arena in die Viertelfinals.

Zocken vor 15.000 Fans

Das Grand Final wird am Sonntag ab 16:00 Uhr vor rund 15.000 Zuschauern im Best-of-Five gespielt. Der Sieger erhält 125.000 US-Dollar, Platz zwei geht mit 50.000 US-Dollar nach Haus. Neben dem Hauptevent wird das Topspiel der ESL Meisterschaft zwischen dem Frühlingsmeister EURONICS Gaming und ALTERNATE aTTaX am Finaltag um 12:45 ausgetragen.

Großer Favorit dürfte neben den Dänen von Astralis auch der FaZe Clan trotz Ersatzmann Jorgen "cromen" Robertsen sein. Amtierender Titelverteidiger in Köln ist das Lineup von mibr, welches zuletzt aber nicht wirklich in Form war. BIG geht als Underdog in das Event.

Teilnehmer

Gruppe A: Astralis, NiP, ENCE, mousesports, Cloud9, G2 eSports, Gambit, Natus Vincere

Gruppe B: FaZe Clan, Renegades, BOOT-d[s], mibr, fnatic, BIG, North, Team Liquid

Spielplan

Dienstag, 3. Juli

12:00 - Astralis - ENCE 16:5

12:00 - NiP - Cloud9 3:16

13:10 - mousesports - Gambit 16:8

13:10 - G2 - Natus Vincere 16:14

14:20 - FaZe - B.O.O.T-d[S] 16:9

14:20 - Renegades - MIBR 13:16

15:30 - fnatic - North 16:14

15:30 - BIG - Liquid 16:7

16:40 - Group A Upper Bracket Halbfinale

Astralis - Cloud 9 2:0 (BO3)

16:40 - Group A Lower Bracket Viertelfinale #1

ENCE - NIP 2:0

20:10 - Group A Upper Bracket Halbfinale #2

mouz - G2 1:2

20:10 - Group A Lower Bracket Viertelfinale #2

Gambit - Na'Vi 0:2

Mittwoch, 4. Juli

12:00 - Group B LB Viertelfinale #1 - BOOT - Renegades 0:2

12:00 - Group B LB Viertelfinale #2 - North - Team Liquid 2:0

15:30 - Group B UB Halbfinale #1 - FaZe - MiBR 2:0

15:30 - Group A LB Halbfinale #1 - mouz - ENCE 0:2

19:00 - Group B UB Halbfinale #2 - Fnatic - BIG 2:0

19:00 - Group A LB Ro4b #2 - Cloud9 - Na'Vi 0:2

Donnerstag, 5. Juli

12:00 - Group B LB Halbfinale #1 - Renegades - BIG 1:2

12:00 - Group B LB Halbfinale #2 - North - MiBR 1:2

15:30 - Group A LB Finale - ENCE - Na'Vi 1:2

15:30 - Group A UB Finale - Astralis - G2 2:0

19:00 - Group B LB Finale BIG - MiBR 2:1

19:00 - Group B UB Finale FaZe - Fnatic 2:1

Standing Gruppe A: Astralis, G2, Na'Vi in den Playoffs

Standing Gruppe B: FaZe, Fnatic, BIG

ESL One: BIG zockt sich zum Heimspiel in Köln

Freitag, 6. Juli

15:00 - Viertelfinale #1 Na'Vi - Fnatic 2:0

18:30 - Viertelfinale #2 G2 - BIG 0:2

Samstag, 7. Juli

15:00 - Halbfinale #1 Astralis - Na'Vi

18:30 - Halbfinale #2 FaZe - BIG

Sonntag, 8. Juli

16:00 - Grand Final (BO3)

