In einem Krimispiel sicherte sich das deutsch-britische Lineup von Berlin Internation Gaming den Viertelfinaleinzug bei der ESL One Cologne. Made in Brazil wurde im entscheidenden Spiel am Donnerstagabend mit 2:1 geschlagen

Krimi gegen MiBR

Überraschend konsequent war der Auftritt vom deutschen Team auf der ersten Map Cache. Mit 16:9 ging die Map nach einer starken CT-Leistung an BIG. Auf Overpass war der Start ähnlich furios, doch nach einem 8:2-Zwischenstand gab BIG zehn Runden in Folge ab und verlor schlussendlich mit 9:16.

Auf Inferno fiel die Entscheidung und da ging es direkt in die doppelte Overtime. Am Ende blieb BIG kaltschnäuziger und triumphierte mit 22:20 durch ein paar clevere Aktionen in der Crunchtime.

Mit 2:1 (13:16 Dust2, 16:12 Train, 19:17 Inferno) gewann BIG zuvor gegen Renegades und ebnete dort den Weg für das entscheidende Duell gegen die Brasilianer.

Zocken vor ausverkauftem Haus

In der Gruppe A setzten sich bereits Astralis und G2, sowie Na'Vi durch. In BIGs Gruppe B sind FaZe und Fnatic ebenfalls weiter. Die beiden Gruppenköpfe Astralis und FaZe müssen erst am Samtag in den Halbfinales ran, während G2 und Fnatic bereits Freitag im Viertelfinale gegen BIG beziehungsweise NaVi antreten.

Auf der anderen Seite ist die zweite deutsche Organisation mousesports mit dem internationalem Lineup um Neuzugang Snax nach Niederlagen gegen G2 und ENCE in der Vorrunde ausgeschieden. Auch die Schweden von Ninjas in Pyjamas sowie Team Liquid mussten trotz hoher Erwartungen frühzeitig ihre Sache packen. Der amtierende Majorsieger Cloud9 flog gegen Na'Vi aus dem Turnier und verpasst ebenfalls den Arena-Einzug.

Die LANXESS Arena wird über alle drei Tage der K.o.-Phase ausverkauft sein und es werden täglich bis zu 15.000 Zuschauer erwartet. Insgesamt werden vor Ort 300.000 US-Dollar ausgespielt.

