Erneut darf sich der eSports-Veranstalter ESL über eine ausverkaufte Veranstaltung freuen. Mittlerweile das fünfte Mal in Folge pilgern Counter-Strike-Fans aus ganz Deutschland nach Köln, um einige der besten Teams der Welt anzufeuern und zuzujubeln.

Insgesamt erwartet die ESL 15.000 Zuschauer an allen drei Tagen der Hauptveranstaltung. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, überträgt die ESL das Event via Facebook-Stream. Die teilnehmenden Teams kämpfen um ein Prizepool von 300.000 US-Dollar.

SPORT1 vor Ort

Bereits ab dem 06. Juli wird SPORT1 live vor Ort über das größte Counter-Strike-Event Deutschlands berichten. Entsprechend lohnt es sich, ein Auge auf Facebook, Twitter und Instagram zu haben, um die spannendsten Neuigkeiten und Infos zur ESL One Cologne nicht zu verpassen.

Millionen-Macher

Für das internationale Top-Team FaZe Clan könnte ein Sieg im Zuge der ESL One Cologne das Durchbrechen einer magischen Grenze bedeuten: Sollte es FaZe gelingen am Ende als Sieger auf dem Treppchen zu stehen, wäre es die erste eSports-Organisation, die in Counter-Strike: Global Offensive die eine Millionen US-Dollar-Hürde des Intel Grand Slam (IGS) überwinden würde.

So würde FaZe bei einem Sieg nicht nur das Preisgeld der ESL One in Köln einstreichen, sondern auch eine Bonuszahlung in Millionenhöhe. Aktueller Titelverteidiger sind die Brasilianer von MiBR, die 2017 noch als SK Gaming den Pokal in die Höhe stemmten.

Aus deutscher Sicht wurde auch das Lineup von BIG zum Event eingeladen. In der Vorrunde gewannen die Mannen um Fatih "gob b" Dayik ihr erstes Match gegen Team Liquid, unterlagen dann gegen Fnatic. Im direkten Duell gegen Renegades geht es am Donnerstagmorgen um den Einzug in die Arena.

