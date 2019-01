Esportal ist neue Matchmaking- und Teambuilding-Plattform von Counter-Strike-Spieler. Die Plattform Esportal bietet Nutzern unter anderem 128-Tick-Server, ein eigenes Ranglistensystem, umfangreiche Statistiken und einen hauseigenen Anti-Cheat-Client.

Im Großen und Ganzen ähnelt das Angebot stark dem Marktführer FACEIT, ist jedoch auf die DACH-Region zugeschnitten. Entwickelt wird Esportal zwar von einem schwedischen Unternehmen, durch die Partnerschaft mit der Berliner eSports-Organisation BIG liegt der Fokus aktuell jedoch ausschließlich auf dem deutschsprachigen Raum.

BIG nicht alleinige Profiteure

BIG möchte mit Hilfe von Esportal langfristig feste Strukturen zur Talentfindung und Förderung etablieren. Die Besten der Besten sollen anschließend gegebenenfalls in das eigene Team aufgenommen oder an andere Organisationen verkauft werden, erklärt BIG Analyst Alexander "kakafu" Szymanczyk (29) in einem AMA. Nachwuchsarbeit in diesem Maße ist im eSports noch immer eine Ausnahme.

Anzeige

Nur wenige Organisationen weltweit beherbergen neben ihren Profis auch Nachwuchsteams oder versuchen gar selbst Talente schon sehr frühzeitig zu entdecken und zu fördern. BIG und das Esportal nehmen hier zweifelsohne eine Vorreiterstellung ein und setzen einen positiven Impuls für den gesamtdeutschen eSports.

Plattform mit Zukunft

Als aktuell erfolgreichstes deutsches Counter-Strike-Team investiert BIG mit diesem neuen Projekt nicht nur in die eigene Zukunft, sondern auch die der gesamten Counter-Strike-Szene in Deutschland. Schon seit geraumer Zeit nehmen weit über 1.000 individuelle Teams im deutschsprachigen Raum an Formaten wie der 99Damage Liga teil. Dieser enormen Basis an kompetitiven Counter-Strike-Spielern in Deutschland wird mit dem Esportal nun ein neues Zuhause geboten.

Autor: Alexander Hugo