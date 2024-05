Bayern-Protest nach Schiri-Aufreger? Petition fordert Wiederholung des Real-Spiels

Der voreilte Abseitspfiff von Schiedsrichter Szymon Marciniak mitten in der Schlussoffensive der Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid hat massive Diskussionen ausgelöst. Neben den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters äußerten auch viele Fans ihren Unmut über die umstrittene Entscheidung.

Während einige Nutzer in den sozialen Medien auf einen Protest des FCB pochten, startete ein Anhänger sogar eine Online-Petition , die die UEFA zu einer gründlichen Untersuchung des Vorfalls und Wiederholung des Halbfinalrückspiels gegen Real auffordert.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

„Das ist keine Sache, die der FC Bayern ansprechen muss“, erklärte Sportvorstand Max Eberl auf SPORT1 -Nachfrage, ob der FC Bayern wegen des verfrühten Pfiffs bei der UEFA aktiv werden müsse. „Wir können jetzt hier stehen wie die bedröppelten Hunde, aber das muss doch die UEFA in ihren 100.000 Sitzungen und Trainingslagern ansprechen.“

Der Bayern-Boss zeigte sich entsetzt: „Das ist jetzt keine besondere Regel. Wir haben uns oft genug darüber aufgeregt, wenn einer drei Meter im Abseits steht und noch 50 Meter bis an die Grundlinie sprintet. Dann sagen wir, hätte er mal vorher winken können. Und im Champions-League-Halbfinale in der 100. Minute hebst du sofort die Fahne, wo es um ein My geht.“