Bei den IEM Katowice 2020 tritt TYLOO als Ersatz für Vici Gaming an. Letztere haben wegen des Coronavirus mit Visa-Problemen zu kämpfen und letzten Endes ihren Startplatz verloren.

Coronavirus und das Visum

ViCi Gaming konnte die Asian Closed Qualifier für sich entscheiden und sich ein Ticket nach Polen sichern. Problematisch ist das Visa eines einzigen Spielers, der namentlich nicht genannt wurde.

TYLOO bereitet sich bereits seit Anfang Februar in einem Bootcamp in der Ukraine vor. Vom 24. Februar bis 1. März werden sie in Gruppe B antreten. Weitere Gruppenmitglieder sind Team Liquid, mousesports und die Evil Geniuses. In ihrem ersten Spiel treten sie gegen Finn "karrigan" Andersen und seine Kollegen von mousesports an.

Die Gruppen der IEM Katowice 2020 © IEM / ESL

Der Koreaner Seon-Ho "xeta" Son feiert in Katowice sein Debüt. Er ersetzte den ehemaligen Spieler Hansel "BnTeT" Ferdinand, der das Team verlassen hat und sich Gen.G anschloss. Zuletzt trat das chinesische Team bei den CS:GO Asia Championships 2019 an und belegte nach einer Niederlage gegen mousesports den 3. bis 4. Platz.

Dem Sieger der Intel Extreme Masters winken 250.000 US-Dollar.