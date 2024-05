"Ich werde sterben“ - Drama um ehemaligen Bundesliga-Torwart

Der langjährige Bundesliga-Torhüter Georg Koch ist unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. „Die Krankheit ist unheilbar, ich werde sterben. Aber wann mich der liebe Gott holen wird, hat er noch nicht entschieden“, sagte der 52-Jährige der Bild am Sonntag.

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Koch unter anderem als Torwarttrainer und zuletzt als Teammanager für Viktoria Köln. Als größte Erfolge in seiner Karriere stehen das Double aus Meisterschaft und Pokal in Kroatien mit Dinamo Zagreb und die Meisterschaft mit Arminia Bielefeld in der 2. Liga 1999 in seiner Vita.