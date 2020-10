CS:GO: NA vs. EU ist zurück!

vergrößernverkleinern Bei den Blast Premier Fall Series treten zum ersten Mal seit Februar wieder amerikanische gegen europäische Teams an © blastpremier.com

Niklas Walkerling Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

In der BLAST Premier Fall Series treten erstmalig wieder NA- gegen EU-Teams an. In insgesamt drei Events entscheidet sich, wer zu den Global Finals im Januar fährt.