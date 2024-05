Champions League: Dortmund-Schiedsrichter bricht nach Abpfiff in Tränen aus

Leid und Freude lagen am Dienstagabend eng beieinander. Während die Spieler und Anhänger des BVB im völlig eskalierten , stand den Gastgebern der Schock ins Gesicht geschrieben. Doch mittendrin war auch noch Schiedsrichter Daniele Orsato - und der brach mit Abpfiff in Tränen aus.

Für den Italiener war sein 55. Einsatz in der Champions League also wohl auch sein letzter. Er wählte eine großzügige Linie und ließ sich in der hitzigen Partie nichts zu Schulden kommen. Insgesamt pfiff Orsato über 600 Spiele, darunter 288 in der Serie A. Auch bei der WM 2022 war er drei Mal im Einsatz.