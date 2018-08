Erst am vergangenen Wochenende ging das The International 2018 in DotA 2 zu Ende. Einmal mehr sicherte sich der Gewinner Team OG ein Preisgeld in Rekordhöhe und steht damit in einer Reihe mit erfolgreichen Teams wie Team Liquid oder Evil Geniuses.

Seitdem die Dota 2-Weltmeisterschaft 2011 erstmals ausgetragen wurde, sind über 60 professionelle Spieler zu Millionären geworden. Kaum verwunderlich: Seit der Erstausgabe hat Valve zusammen mit der Community Preisgelder in Höhe von mehr als 107 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.

Dies war und ist nicht zuletzt aufgrund der Leidenschaft der Dota-2-Fanbase möglich.

Deutscher führt Preisgeld-Ranking an

Selbst nach dem The International 2018 thront der deutsche eSports-Profi KuroKy über allen anderen Spielern. Laut der Seite esportsearnings.com soll sich der gebürtige Berliner über vier Millionen US-Dollar erspielt haben.

Auf Platz 55 liegt mit Fata und 1,1 Millionen der zweite aus Deutschland stammende Spieler.

Die diesjährige Ausgabe des The International gewann die europäische eSports-Organisation OG. Das Team bezwang im Finale PSG.LGD, eine aus China stammende Mannschaft, die eine Kooperation mit dem französischen Hauptstadtclub Paris St. Germain eingegangen ist.

11,2 Millionen Dollar Siegprämie

Finanziell gesehen hat sich das Erreichen der Endrunde für beide Teams gelohnt: OG konnte als Sieger 11,2 Millionen US-Dollar mit nach Hause nehmen, PSG.LGD 4,08 Millionen.

Das drittplatzierte Team Evil Geniuses gewann ein Preisgeld in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar, Team Liquid um KuroKy sicherte sich auf dem vierten Platz die Summe von 1,7 Millionen.

Auch in anderen eSports-Titeln werden Millionensummen ausgespielt. In League of Legends gab es bei der letzten Weltmeisterschaft einen Preispool von 4,6 Millionen US-Dollar, in Counter-Strike werden zweimal pro Jahr eine Millionen pro Major-Turnier ausgespielt.

