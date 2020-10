Der Turnierveranstalter Epicenter hat ein neues Projekt ins Leben gerufen: die Epic League. Vom 03. November bis 13. Dezember treffen hier die besten Teams der EU- wie CIS-Region aufeinander und spielen um ein Preisgeld von insgesamt 500.000 US-Dollar.

Insgesamt acht Teams wurden für den Wettbewerb bestätigt beziehungsweise bereits angekündigt. Darunter der Dauerbrenner Team Secret und der zweimalige Sieger des "The Internationals" OG:

Team Secret

Alliance

Team Liquid

Virtus.pro

Natus Vincere

OG

Team Nigma

Viking.gg

Genaue Details zum Ablauf und Inhalt sind bislang noch nicht bekannt. Auch steht noch aus, welches Format in der Epic League zum Einsatz kommt.

Das Ausbleiben größerer Offline-Events, unter anderem das International, trieb viele Teams in den "online grind" bei zahlreichen weniger hoch dotierten Turnieren. Nun aber scheint es so, als würde die Krise in Europa langsam aber sicher abklingen.

Neben der mit 500.000 US-Dollar prämierten Epic League, kam es bei der Omeaga League ebenfalls zu einem Preisgeld in gleicher Höhe. Auch die ESL One Germany bietet mit 400.000 US-Dollar keine geringe Summe an.

In Bezug auf das The International ist jedoch nicht bekannt, wann dieses stattfinden wird und in welchem Ausmaß.