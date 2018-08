Mit einer 91er-Gesamtwertung auf seiner aktuellsten Karte ist Jesse Lingard von Manchester United eigentlich ganz gut bedient.

Dennoch ist er mit seinem virtuellen Auftritt in FIFA 18 unzufrieden. Als ersten Kritikpunkt nannte er auf Twitter in Richtung von Entwickler EA seine Haare: "Könnt ihr bitte meine Frisur ändern, ich hab seit 99 Jahren den selben Haarschnitt in eurem Spiel."

Dem Irokesenschnitt aus dem Videospiel hat er abgeschworen.

99er Physis

Mit dem Wunsch ist er nicht allein Wilfried Zaha von Crystal Palace, der Rasta-Locken trägt, forderte ebenfalls ein Update seiner Kopfbedeckung.

FIFA-Konkurrent Pro Evolution Socccer twitterte als Antwort auf Zaha direkt sein neuste Abbild in PES 2019. Für Lingard wird es allerdings kein perfektes Abbild beim Konami-Spiele geben, da die Rechte fehlen und United dort als "Man Red" auftritt.

Neben einem Frisuren-Upgrade forderte Uniteds Mittelfeldmann aber auch eine Verbesserung seiner Werte. "Könnt ihr bitte auch meine Physis auf 99 wechseln", formulierte Lingard selbstbewusst. Aktuell ist der Maximalwert für den WM-Teilnehmer bei 82, was für den 1,74 Meter großen Kicker schon sportlich ist.

Zum Vergleich: Superstar Cristiano Ronaldo hat mit seiner besten FIFA-Karte eine Gesamtphysis von 96.

EA Sports reagierte noch nicht auf die Forderung. Auch Sami Khedira beschwerte sich 2017 schon einmal über seine Frisur, ein fixes Update gab es damals aber nicht.

