Donovan "F2Tekkz" Hunt ist momentan der beste FIFA-Spieler der Welt. Der 17-Jährige sorgte bereits Anfang des Jahres für Furore als er den FUT-Champions Cup in Barcelona gewann und die Profi-Szene aufmischte.

Bei den Qualifikations-Turnieren für die kommende FIFA-19-eSports-Serie machte der Engländer erneut auf sich aufmerksam und ließ der Konkurrenz keine Chance. SPORT1 zeigt das Team des FIFA-Wunderkinds.

Taktisch baut F2Tekkz auf ein klassisches 4-4-2-System mit einer Raute im Mittelfeld (4-1-2-1-2).

Defensive

In der Defensive setzt F2Tekkz auf Ikonen-Power © EA SPORTS

Im Tor setzt F2Tekkz auf Thibaut Courtois. Insgesamt kommt der Torhüter von Real Madrid auf ein Rating von 90. Mit einer Wertung von 91 im Handling, 87 im Positionsspiel sowie 87 im Hechten bringt Courtois äußerst gute Statistiken mit. Dazu kommt eine Körpergröße von 1,99m, mit welcher er zum Abfangjäger gegnerischer Ecken und Flanken wird. Auf der PS4 kostet Courtois zwischen 118.000 und 120.000 Coins. Auf der Xbox ist der belgische Nationalspieler für 96.000 Coins zu haben

Als Linksverteidiger setzt F2Tekkz auf Alex Sandro. Mit einer Tempowertung von 85, bei starken Defensiv- (82) und Physiswerten (83) gehört Alex Sandro zu den besten Linksverteidigern im Spiel. Er kommt auf eine Ausdauerwertung von 92 und auch sein Dribbling kann sich mit einem Wert von 82 durchaus sehen lassen. Für Sandro bezahlt man auf der PS4 ca. 150.000 Coins. Auf der Xbox bekommt man den Turiner für 122.000 Coins.

In der Innenverteidigung setzt F2Tekkz auf zwei Ikonen. Paolo Maldini kommt auf ein Rating von 94. Mit einer Tempowertung von 86 und einem unglaublichen Defensivrating von 96 ist Maldini in der Defensive eine echte Bank. Dazu kommt ein Physiswert von 83 bei einer Körpergröße von 1,86m. Die italienische Ikone kostet auf der PS4 rund 1,8 Millionen Coins. Auf der Xbox sogar über zwei Millionen.

Die zweite Ikone in der Innenverteidigung ist Rio Ferdinand. Der ehemalige Verteidiger von Manchester United kommt auf eine Tempowertung von 83 sowie eine Physiswertung von 86. Mit einem Defensivrating von 91 macht Ferdinand den gegnerischen Stürmern das Leben schwer. Er kostet auf beiden Konsolen rund 1,2 Millionen Coins.

Auf der rechten Abwehrseite setzt F2Tekkz auf Kyle Walker von Manchester City. Mit einer Wertung von 80 in Physis und Defensive ist der englische Nationalspieler in FIFA 19 eine oft gesehene Alternative für die Viererkette. Eine Wertung im Antritt von 86 sowie eine Sprintgeschwindigkeit von 93 ergeben eine Schnelligkeitswertung von insgesamt 90 Punkten. Für 105.000 Coins ist Walker auf der PS4 zu haben, 92.500 Coins kostet er auf der XBOX.

Mittelfeld

Viera, Gullit und de Bruyne bilden die Achse im Mittelfeld © EA SPORTS

Im defensiven Mittelfeld findet sich mit Patrick Viera eine weitere Ikone im Team. Der Franzose kommt auf ein Gesamtrating von 88 Punkten. Seine Stats sind extrem ausgeglichen und eigentlich kann Viera alles. Eine Tempowertung von 85, ein Passrating von 80 bei einem Dribblingwert von 84 machen Viera zum Perfekten Mann vor der Abwehr. Mit einer Körpergröße von 1,92, einem Physiswert von 89 sowie einem Defensivrating von 86 räumt die französische Ikone in der Defensive alle ab. Auf der PS4 und Xbox kostet er knapp 2,2 Millionen Coins.

Rechts in der Mittelfeldraute spielt F2Tekkzs mit Kevin De Bruyne. Mit einem Schussrating von 86 und einem Dribblingwert von 87 sorgt der Belgier für die nötige Offensivpower. Seine Stärken liegen aber vor allem im Passspiel (92er Wertung). Auf der Playstation kostet de Bruyne rund 430.000 Coins. Auf der Xbox ist der Mittelfeldakteur von Manchester City für 380.000 Coins zu haben.

Links in der Mittelfeldraute setzt F2Tekkz auf die Ikone Ruud Gullit. Gullit war bereits bei FIFA 18 in jedem Profi-Team zu finden. Auch in FIFA 19 ist der Niederländer eine extrem starke Karte. Er kommt auf eine Wertung von 88 in Schnelligkeit, Schuss und Passspiel. Dazu verfügt er über einen Dribblingwert von 86 und eine Physiswertung von 87. Mit einer Körpergröße von 1,91m ist er dazu ein äußerst guter Kopfballspieler. Gullit kostet auf der Playstation 3,8 Millionen Coins, auf der Xbox 3,6 Millionen.

Offensive

F2Tekkz setzt auf doppelte Ronaldo-Power in der Offensive © EA SPORTS

Im offensiven Mittelfeld spielt F2Tekkz mit Eusebio. Mit einer Tempo- und einer Schusswertung von 94 sowie einem Dribblingwert von 93 ist der Portugiese eine echte Offensivwaffe. Dazu kommt einer Vier-Sterne-Wertung im Skills-Bereich sowie eine Fünf-Sterne-Wertung bei seinem schwachen Fuß. Preis auf den Konsolen: rund je 3,2 Millionen Coins.

Im Sturm setzt F2Tekkz auf die doppelte Ronaldo-Power. Cristiano Ronaldo ist mit einem Dribblerating von 90, einem Tempowert von 90 sowie einem überragenden Schusswert von 93 im Sturm gesetzt. Mit 95 Schusskraft und 94 Abschluss gehört CR7 zu den besten Stürmern im Spiel. Mit einem Sprungkraftwert von 95 ist Ronaldo bei Flanken und Eckbällen enorm gefährlich. 2,1 Millionen Coins kostet CR7 auf der Playstation und rund 2 Millionen auf der XBOX.

Bereits in FIFA 18 spielten alle FIFA-Profis mit der Ikone Ronaldo Nazario. Das ist in FIFA 19 nicht großartig anders. R9 bringt alles mit, was man zum Toreschießen benötigt. Eine Tempo-, Dribbling- und Schusswertung von 93 machen ihn zum absoluten Abwehrschreck. Dazu kommt eine Fünf-Sterne-Skill-Wertung sowie eine Fünf-Sterne-Wertung mit dem schwachen Fuß. Ronaldo kostet auf der Playstation stolze 4,8 Millionen Coins. Auf der XBOX muss man mit 4,9 Millionen Coins noch etwas tiefer in die Tasche greifen.

