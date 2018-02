Insgesamt 27 Spieler haben sich am vergangenen Wochenende mit 40 Siegen auf Xbox One in der Weltrangliste von FIFA 18 nach vorne gespielt. Eine hohe Anzahl, die bei vielen Teilen der Community für Kopfschütteln sorgte.

Einen Ansatz könnte Bas Vromans, FIFA-Coach bei ECV eSports gefunden haben. Er geht davon aus, dass man Topspielern einfach aus dem Weg gehen kann.

Denn die Gegnersuche wird im Onlinemodus FIFA Ultimate Team-Modus automatisch generiert. So kriegen Spieler basierend auf ihren bisherigen Leistungen Partien zugewiesen. Nach den Recherchen von Vromans kann man aber die besten Spieler umgehen, in dem man sie über das Online-Netzwerk der Xbox blockiert.

"Das ist einfach peinlich"

Michael "Phenomeno" Gherman, Spieler für Borussia Mönchengladbach bei der Virtuellen Bundesliga, testete diese Variante direkt mit den besten drei Spielern der Microsoft-Liste in diesem Monat. Auch er wurde von diesen Spielern geblockt. Von anderen Profi-Spielern hatte er auch schon ähnliches gehört. "Das ist einfach peinlich", resümierte er auf SPORT1-Anfrage.

Mit dabei auch der deutsche David "DHoudek" Houdek, der noch kein Spiel im Februar verloren hat. Er hatte Phenomeno auf der Blockierliste und steht aktuell auf Rang eins der Welt auf seiner Konsole. Für deutsche Größen wie Mohammed "Mo_Aubameyang" Harkous stellt diese Aktion einen Skandal dar. "Manche Profis sind die größten Opfer", fasste er frech auf Twitter zusammen.

Empoli-Spieler prangert PSG-Profi an

Gabry, FIFA-Spieler von Empoli FC aus Italien, verriet gegenüber SPORT1, dass große Teile der französischen und amerikanischen Profi-Szene diesen Spielfehler ausnutzten. Mit dabei waren auch bekannte Namen wie Lucas "DaXe" Cuillerier, FIFA-Spieler im Dienste von Paris Saint-Germain. Spiele-Entwickler EA Sports konnte auf Anfrage am Montag noch nichts Konkretes sagen.

Dabei geht es in der Weekend League um die Qualifikation für den nächsten FUT Champions Cup im April. Die besten 64 Spieler der Xbox werden dort vor Ort gegeneinander spielen. Die besten Acht bei dem Turnier qualifizieren sich für das nächste Event auf dem Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft. Insgesamt werden beim FUT Cup 200.000 US-Dollar ausgespielt.